В финале турнира Российской армии по шахматам встретились представители шести воинских званий: майор, капитан, лейтенант, старшина, сержант и еф­рейтор, разных специальностей: летчик, танкист, ар­тиллерист, минометчик, сапер и ...

Экономика
В финале турнира Российской армии по шахматам встретились представители шести воинских званий: майор, капитан, лейтенант, старшина, сержант и еф­рейтор, разных специальностей: летчик, танкист, ар­тиллерист, минометчик, сапер и связист. Определите специальность и звание каждого из шахматистов по следующим данным: 1)  в первом туре лейтенант выиграл у летчика, майор — у танкиста, а сержант — у минометчика; 2)  во втором туре капитан выиграл у танкиста; 3)  в третьем и четвертом турах минометчик из-за бо­лезни не участвовал в турнире, поэтому свободными от игры оказались капитан и ефрейтор; 4)  в четвертом туре майор выиграл у связиста; 5)  победителями турнира оказались лейтенант и майор, а хуже всех выступил сапер.
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Майор - артиллерист Капитан - летчик Лейтенант - связист Старшина - минометчик Сержант - сапер Ефрейтор - танкист
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