В финале турнира Российской армии по шахматам встретились представители шести воинских званий: майор, капитан, лейтенант, старшина, сержант и ефрейтор, разных специальностей: летчик, танкист, артиллерист, минометчик, сапер и ...
Экономика
В финале турнира Российской армии по шахматам встретились представители шести воинских званий: майор, капитан, лейтенант, старшина, сержант и ефрейтор, разных специальностей: летчик, танкист, артиллерист, минометчик, сапер и связист. Определите специальность и звание каждого из шахматистов по следующим данным: 1) в первом туре лейтенант выиграл у летчика, майор — у танкиста, а сержант — у минометчика; 2) во втором туре капитан выиграл у танкиста; 3) в третьем и четвертом турах минометчик из-за болезни не участвовал в турнире, поэтому свободными от игры оказались капитан и ефрейтор; 4) в четвертом туре майор выиграл у связиста; 5) победителями турнира оказались лейтенант и майор, а хуже всех выступил сапер.
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Майор - артиллерист Капитан - летчик Лейтенант - связист Старшина - минометчик Сержант - сапер Ефрейтор - танкист
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