Возможно ли в принципе описание исторических событий, свободное от интерпретаций? Конкретизируйте свой вывод, используя знания из курса истории.

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описание любого исторического событие - чисто субъективный процесс, каждый приносит свое мировозрение, понятие, отношение к событию или личности. также существует так называемый соцзаказ - требование времени. Например, столыпинские реформы лет 30 назад ругали, сейчас - хвалят, пересматривают отношение к Великой отечественной войне. Классный прример - Великая Октябрская революция, которую сейчас называют "переворотом"