Возможно ли в принципе описание исторических событий, свободное от интерпретаций? Конкретизируйте свой вывод, используя знания из курса истории.

География
Возможно ли в принципе описание исторических событий, свободное от интерпретаций? Конкретизируйте свой вывод, используя знания из курса истории.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
описание любого исторического событие - чисто субъективный процесс, каждый приносит свое мировозрение, понятие, отношение к событию или личности. также существует так называемый соцзаказ - требование времени.  Например, столыпинские реформы лет 30 назад ругали, сейчас - хвалят, пересматривают отношение к Великой отечественной войне. Классный прример - Великая Октябрская революция, которую сейчас называют "переворотом"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сочинение по психологие (минимум 80 слов): "Как не страдать от безответной любви?" Нужно именно о любви, не влюбленности! Любовь - навсегда, влюбле...
Ответить
Химия
 СОСТАВИТЬ ИХ ФОРМУЛЫ.SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные
Ответить
Математика
Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя
Ответить
Русский язык
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМу " МЕЛОДИЯ ДУША МУЗЫКИ" очень надо помогите
Ответить
Геометрия
найдите больший угол параллелограмма если два его угла относятся как 5:7.Ответ дайте в градусах.
Ответить