Возможно ли в принципе описание исторических событий, свободное от интерпретаций? Конкретизируйте свой вывод, используя знания из курса истории.
География
Возможно ли в принципе описание исторических событий, свободное от интерпретаций? Конкретизируйте свой вывод, используя знания из курса истории.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
описание любого исторического событие - чисто субъективный процесс, каждый приносит свое мировозрение, понятие, отношение к событию или личности. также существует так называемый соцзаказ - требование времени. Например, столыпинские реформы лет 30 назад ругали, сейчас - хвалят, пересматривают отношение к Великой отечественной войне. Классный прример - Великая Октябрская революция, которую сейчас называют "переворотом"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сочинение по психологие (минимум 80 слов): "Как не страдать от безответной любви?" Нужно именно о любви, не влюбленности! Любовь - навсегда, влюбле...
Математика
Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя