Сочинение по психологие (минимум 80 слов): "Как не страдать от безответной любви?" Нужно именно о любви, не влюбленности! Любовь - навсегда, влюбленность - на время!

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как не страдать от безответной любви?Думаю,этот вопрос интересует очень многих, так как бывают такие случаи,что человек сильно влюбляется и привязывается к человеку,которого не интересует в буквальном смысле. Вся проблема людей заключается в том, что мы привязываемся к людям,недостойных нас. Мы влюбляемся,теряем голову и в конце концов доходит до того, что человек, которого мы полюбили, нужен нам как наркотик:часто и в очень больших количествах. но от любого наркотика бывает передозировка,вот так и с любовью. когда во круг нас слишком много безответной любви,когда слишком много предмета нашей любви,для которого мы безразличны,именно тогда и наступает передозировка. Да,мы,конечно,можем попытаться забыть про наш наркотик,разлюбить его,но нас, как и любых наркоманов будет тянуть к нашей дозе. Думаю,что не страдать от безответной любви почти невозможно. нужно просто скрывать свои чувства от того,кто может посмеяться над ними. нужно научиться быть выше всего этого. и тогда все равно придет новая любовь,которая уже будет лучше предыдещей,не будет безответной