найдите больший угол параллелограмма если два его угла относятся как 5:7.Ответ дайте в градусах.
Геометрия
найдите больший угол параллелограмма если два его угла относятся как 5:7.Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну пусть 5а/7а тогда 5а*2+7а*2=24а=360 откуда а=15 значит 105 градусов большой угол
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