Сколько стоит 1 молекула сахара C12*H22*O11 , если 1кг = 40рублей?
Химия
Сколько стоит 1 молекула сахара C12*H22*O11 , если 1кг = 40рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если так то 12*1,992* (10^-23)+ 22* 1,66*(10^-24)+11*2,667* (10^-23)= 56,053*(10^-23) г= на 10 в минус -26 в кг значит, 56,053*40*(10^-26)=2,242*(10^-23) рубля))) пойду покупать одну молекулу)
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