В раствор содержащий 51 г нитрата серебра, прилили 16,59 мл 20%-ого раствора соляной кислоты (пл. 1,1 г/мл). Какой объем 26%-ого раствора хлорида натрия (пл 1,2г/мл) потребуется для полного осаждения серебра из оставшегося раст...

Химия

В раствор содержащий 51 г нитрата серебра, прилили 16,59 мл 20%-ого раствора соляной кислоты (пл. 1,1 г/мл). Какой объем 26%-ого раствора хлорида натрия (пл 1,2г/мл) потребуется для полного осаждения серебра из оставшегося раствора нитрата серебра. Определите общее количество хлорида серебра, осажденного из исходного раствора нитрата серебра.

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