В раствор содержащий 51 г нитрата серебра, прилили 16,59 мл 20%-ого раствора соляной кислоты (пл. 1,1 г/мл). Какой объем 26%-ого раствора хлорида натрия (пл 1,2г/мл) потребуется для полного осаждения серебра из оставшегося раст...
Химия
В раствор содержащий 51 г нитрата серебра, прилили 16,59 мл 20%-ого раствора соляной кислоты (пл. 1,1 г/мл). Какой объем 26%-ого раствора хлорида натрия (пл 1,2г/мл) потребуется для полного осаждения серебра из оставшегося раствора нитрата серебра. Определите общее количество хлорида серебра, осажденного из исходного раствора нитрата серебра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]AgNO_3+HCl=AgCl+HNO_3[/latex] m(HCl)=16.59*1.1*0.2=3.65г n(HCl)=3.65/36.5=0.1моль n(AgNO3)=51/170=0.3моль n(AgNO3,ост)=0,3-0,1=0,2моль [latex]AgNO_3+NaCl=AgCl+NaNO_3[/latex] n(NaCl)=0.2моль m(NaCl)=0.2*58.5=11.7г V(NaCl)=11.7/1.2/0.26=37.5мл m(AgCl)=0.3*143.5=43.05г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия
решите, пожалуйста бензол ---+Сl2-->назовите вещество ---+NaOH-->назовите вещество---+3HNО3-->пикриновая кислота. напишите уравнения реакций
Химия
Алгебра
на каждой из сторон прямоугольника построен квадрат. сумма площадей квадратов равна 122 см. найдите стороны прямоугольника, если известно, что его ...