решите, пожалуйста бензол ---+Сl2-- больше назовите вещество ---+NaOH-- больше назовите вещество---+3HNО3-- больше пикриновая кислота. напишите уравнения реакций

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С6Н6+3Сl2=С6Сl6+ 6 НСl гексохлорид бензол хотя на самом деле все проще... С6Н6+ Сl2= С6Н5Сl+ НСl 1-хлорид бензол (хотя в реале реакция пойдет как в предыдущей реакции) С6Н5Сl+ NaOH=С6Н5ОН+ NaCl фенольчик же С6Н5ОН+ 3HNО3= С6Н2ОН(NO2)3+ 3H2O и есть пикринка