на каждой из сторон прямоугольника построен квадрат. сумма площадей квадратов равна 122 см. найдите стороны прямоугольника, если известно, что его площадь равна 30 см.
Алгебра
на каждой из сторон прямоугольника построен квадрат. сумма площадей квадратов равна 122 см. найдите стороны прямоугольника, если известно, что его площадь равна 30 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим систему: [latex]\left \{ {{2a^2+2b^2=122} \atop {ab=30}} \right[/latex] a=30/b (30/b)^2+b^2=61 b^4-61b^2+900=0 замена: b^2=x x^2-61x+900=0 D=3721-3600=121 x=(61-11)/2=25 x=(61+11)/2=36 b^2=25 b^2=36 b=5 b=6 a=30/5=6 a=30/6=5 стороны его будут 6 и 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Найдите, какое количество (моль) сульфата можно получить из 260 г цинка, содержащего 20% примеси при обработке его раствором серной кислоты.
Математика
в двух флягах 42 л молока. В первой фляге молока в 1.4/5 раза меньше, чем во второй. Сколько литров молока в каждой фляге.