на каждой из сторон прямоугольника построен квадрат. сумма площадей квадратов равна 122 см. найдите стороны прямоугольника, если известно, что его площадь равна 30 см.

Алгебра
на каждой из сторон прямоугольника построен квадрат. сумма площадей квадратов равна 122 см. найдите стороны прямоугольника, если известно, что его площадь равна 30 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим систему: [latex]\left \{ {{2a^2+2b^2=122} \atop {ab=30}} \right[/latex] a=30/b (30/b)^2+b^2=61 b^4-61b^2+900=0 замена: b^2=x x^2-61x+900=0 D=3721-3600=121 x=(61-11)/2=25            x=(61+11)/2=36 b^2=25                        b^2=36 b=5                             b=6 a=30/5=6                    a=30/6=5 стороны его будут 6 и 5
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