в двух флягах 42 л молока. В первой фляге молока в 1.4/5 раза меньше, чем во второй. Сколько литров молока в каждой фляге.

Математика

в двух флягах 42 л молока. В первой фляге молока в 1.4/5 раза меньше, чем во второй. Сколько литров молока в каждой фляге.

Автор: Гость