в двух флягах 42 л молока. В первой фляге молока в 1.4/5 раза меньше, чем во второй. Сколько литров молока в каждой фляге.

Математика
в двух флягах 42 л молока. В первой фляге молока в 1.4/5 раза меньше, чем во второй. Сколько литров молока в каждой фляге.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одной х,другой 1 4/5х,всего 42л х+1 4/5х=42 2 4/5х=42 х=42:2 4/5 х=42:14/5 х=42*5:14 х=15л в одной 15* 1 4/5=15*9/5=27л в другой Ответ в одной 15л,в другой 27л молока   
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