в первой сумке 2кг.апельсинов а во второй 5кг. на сколько килограммов апельсинов больше во второлй сумке чем в первой. построй схему.  

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В 1-ой сумке -2кг апельсинов ) Во 2-ой сумке -5кг апельсинов ) ? на сколько больше в 1-ой ,чем во 2-ой Решение. 5 - 2= 3(кг)- больше Ответ: на 3кг апельсигов больше во 2-ой сумке,чем в 1-ой.