Добыть Al(NО3)3 тремя способами

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1.В лаборатории водный раствор нитрата алюминия получают растворением алюминия в разбавленной азотной кислоте: 8al+30hno3=8al(no3)3+3n20+15h20 2.В промышленности безводный нитрат алюминия получают взаимодействием оксида или гидроксида алюминия с оксидом азота (5): al2o3+3n2o5=2al(no3)3 3.Можно также получить при помощи реакции обменасульфата алюминия с нитратом бария: al(so4)3+3ba(no3)2=2al(no3)3+3baso4