Добыть Al(NО3)3 тремя способами
Химия
Добыть Al(NО3)3 тремя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 +3H2O Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O 8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
Гость:
1.В лаборатории водный раствор нитрата алюминия получают растворением алюминия в разбавленной азотной кислоте: 8al+30hno3=8al(no3)3+3n20+15h20 2.В промышленности безводный нитрат алюминия получают взаимодействием оксида или гидроксида алюминия с оксидом азота (5): al2o3+3n2o5=2al(no3)3 3.Можно также получить при помощи реакции обменасульфата алюминия с нитратом бария: al(so4)3+3ba(no3)2=2al(no3)3+3baso4
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