найти произведение чисел N,которые делятся на 3 нацело.

Экономика
найти произведение чисел N,которые делятся на 3 нацело.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если N это количество чисел, начинаем с 3 var i,n,p:integer begin readln(n); i:=3; p:=1; while i<=3*n do begin p:=p*i; i:=i+3; end; writeln(p); end. Если N это верхняя граница чисел var i,n,p:integer begin readln(n); for i:=3 to n if i mod 3 = 0 then p:=p*i; writeln(p); end.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край...
Ответить
Биология
чому ліси австралії займають незначні площі?  
Ответить
Литература
отношение героев к Герасиму в рассказе Муму
Ответить
Русский язык
Напишите какую машину времени вы бы изобрели,как бы она выглядела,куда вы бы на ней слетали.
Ответить
Українська література
что быстрее нагревается вода или суша
Ответить