отношение героев к Герасиму в рассказе Муму

Гость: Гость:

К Герасиму относились по всякому: некоторые его боялись, некоторые считали пьяницей, а некоторые уважали и восхищались его тягой к жизни. Он был добрым, старался нисмотря на потерю слуха и голоса жить в полную силу и необижаться на насмешками.