отношение героев к Герасиму в рассказе Муму
Литература
отношение героев к Герасиму в рассказе Муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К Герасиму относились по всякому: некоторые его боялись, некоторые считали пьяницей, а некоторые уважали и восхищались его тягой к жизни. Он был добрым, старался нисмотря на потерю слуха и голоса жить в полную силу и необижаться на насмешками.
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