Напишите какую машину времени вы бы изобрели,как бы она выглядела,куда вы бы на ней слетали.

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Моя машина времени. Если бы я была великой изобретательницей,я бы изобрела чудодейственную машину времени. Я думаю,моя машина времени была бы больших размеров и очень вместительная,чтобы можно было бы путешествовать большой компанией,и не скучать. Она была бы в виде американской телефонной будки красного цвета,по моему так путешествовать было бы интереснее и экстримальнее,к тому же,если что-наше изобретение не вызовет подозрений у взрослых. Я бы отправилась на такой машине времени,в средневековье. Мне очень нравится эта эпоха,я очень много читала о ней. Мне бы хотелось попробовать,как это-скакать на лошади в доспехах или потрясающей красоты одеяниях,служить королю или кардиналу. Мне очень хочется посмотреть какие платья одевали в то время,какую косметику использовали,какая была мода,по моему в то время были самые красивые туалеты и одежды,можно было бы почувствовать себя "высокопочитаемой герцогиней". А также я очень хотела бы научиться фехтованию.. В путешествие по времени я бы взяла всех своих лучших друзей,чтобы не скучать. Я думаю это было бы увлекательное и очень познавательное путешествие!