Записать уравнение реакций: 1.Mg+ O2 2.CuSO4 + NaOH 3.Cu(OH)2 4.Zn+H2SO4 5.BaCl2 + H2SO4

Химия
Записать уравнение реакций: 1.Mg+ O2 2.CuSO4 + NaOH 3.Cu(OH)2 4.Zn+H2SO4 5.BaCl2 + H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+ O2 = 2MgO CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4  Cu(OH)2 = CuO +H2O Zn+H2SO4 = ZnSO4 +H2 BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 +2HCl 
Гость:
1)2Mg+o2-->2MgO 2)CuSO4 + 2NaOH-->Cu(OH)2+ Na2SO4 3)Cu(OH)2--.CuO+H2 4)Zn+H2SO4--> ZnSo4+H2 5)BaCl2 + H2SO4-->BaSO4+ 2HCl  
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