От одного метра резинки отрезали 3 одинаковых куска.Осталось 16 см резинки.Какой длины каждый отрезанный кусок?

Математика

От одного метра резинки отрезали 3 одинаковых куска.Осталось 16 см резинки.Какой длины каждый отрезанный кусок?

Автор: Гость