От одного метра резинки отрезали 3 одинаковых куска.Осталось 16 см резинки.Какой длины каждый отрезанный кусок?
Математика
От одного метра резинки отрезали 3 одинаковых куска.Осталось 16 см резинки.Какой длины каждый отрезанный кусок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько см резинки отрезали? 1 м=100 см,значит 100-16=84 см 2)какой длині каждый кусок? 84:3=28 см
Гость:
В 1м =100см Отрезали от 1м- 3 равных куска Осталось - 16см Какова длина каждого куска? Решени. 1) 100- 16=84(см)- длина всех 3-х кусков 2) 84 : 3=28(см)- длина каждого куска Ответ: длина каждого отрезанного куска равна 28см
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