почему сказка называется "Дикий Помещик" потскажите пожалуйстa

Гость: Гость:

"Барин до того одичал, что"с головы до ног оброс волосами, ногти сделались, как железные, он утратил даже способность произносить членораздельные звуки. Но хвоста ещё не приобрёл". Нарушилась жизнь без крестьян и в самом уезде: "податей никто не вносит, вино в кабаках никто не пьёт"."Нормальная"жизнь наступает в уезде только тогда, когда в него возвращаются мужики. В образе Этого одного помещика Салтыков-Щедрин показал жизнь всех господ в России. И завершающие слова сказки обращены к каждому помещику: "Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит." И возможно потому что так называли главного героя.