охарактеризуете положительные и отрицательные стороны инбридинга у животных

Биология
охарактеризуете положительные и отрицательные стороны инбридинга у животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путем инбридинга мы повышаем гомозиготность аллелей в последующих поколениях,чем самым сохраняем интересующие нас признаки у данных животных.Но в тоже время,могут закрепляться и негативные признаки для этих организмов(например,наследственные заболевания),которые приведут в конце концов к гибели отдельных организмов,а в последствии и вида в целом(исчезновению)
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