Определить, одинаковое ли число молекул содержится в 6г азота N2 и в 88г углекислого газа CO2?Как это рассчитывается???

Гость: Гость:

Сначала определяем, сколько моль составляет данное количество вещества: n(N2) = m(N2)/M(N2) = 6/28 = 0,2 моль n(CO2) = m(CO2)/M(CO2) = 88/44 = 2 моль Зная количество моль, можем узнать, сколько это молекул, ведь 1 моль это 6,02*10^23 частиц (в данном случае молекул): 0,2*6,02*10^23 = 1,2*10^23 молекул N2 2*6,02*10^23 = 1,2*10^24 молекул CO2 В итоге видно, что количество молекул в данных образцах различается на порядок, т.е. в десять раз.