Определить, одинаковое ли число молекул содержится в 6г азота N2 и в 88г углекислого газа CO2?Как это рассчитывается???
Химия
Определить, одинаковое ли число молекул содержится в 6г азота N2 и в 88г углекислого газа CO2?Как это рассчитывается???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала определяем, сколько моль составляет данное количество вещества: n(N2) = m(N2)/M(N2) = 6/28 = 0,2 моль n(CO2) = m(CO2)/M(CO2) = 88/44 = 2 моль Зная количество моль, можем узнать, сколько это молекул, ведь 1 моль это 6,02*10^23 частиц (в данном случае молекул): 0,2*6,02*10^23 = 1,2*10^23 молекул N2 2*6,02*10^23 = 1,2*10^24 молекул CO2 В итоге видно, что количество молекул в данных образцах различается на порядок, т.е. в десять раз.
Гость:
n(N2)=m/M=6/28=0,21 моль n(CO2)=88/44=2 моль число молекул разное, т.к. разное колличество вещества
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