1.Охарактеризуйте органи спороношення плаунів. 2. У яких органах плауноподібних утворюються гамети? 3. Яке значення плауноподібних у природі? 4. Яке значення мають плауноподібні для людини?

Гость: Гость:

1. Органи спороношення плаунів-це видозмінені спороносні листки,зібрані в колоски на верхівках деяких вертикальних пагонів. 2. Зі спори утворюється заросток,який досить довго(10 років і більше)розвивається під землею і на якому формуються гаметангії,що формують гамети.Але з-за такого тривалого розвитку статевої особини(гаметофіту),плауни розмножуються в основному вегетативно. 3. Як всі фотосинтезуючі рослини,вони збагачують повітря киснем. 4. Спори плаунів використовують у піротехниці для виготовленя фейєрверків і салютів,у медецині як лікарську рослину,у побуті як декоративну рослину(естетичне значення)