каждые полчаса гидролог замеряет температуру воды в водоеме и получает следующий ряд значений: 12,8 13,1 12,7 13,2 12,7 13,3 12,6 12,9 12,7 13 12,7 найдите медиану этого ряда
Математика
каждые полчаса гидролог замеряет температуру воды в водоеме и получает следующий ряд значений: 12,8 13,1 12,7 13,2 12,7 13,3 12,6 12,9 12,7 13 12,7 найдите медиану этого ряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все числа складываешь и делишь на 11 т.к. всего чисел 11 то получаешь 12,8818. округляешь и получаешь ответ 12,9
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