каждые полчаса гидролог замеряет температуру  воды в водоеме и получает следующий ряд значений: 12,8  13,1   12,7  13,2  12,7  13,3  12,6  12,9  12,7  13 12,7 найдите медиану этого ряда

Математика
каждые полчаса гидролог замеряет температуру  воды в водоеме и получает следующий ряд значений: 12,8  13,1   12,7  13,2  12,7  13,3  12,6  12,9  12,7  13 12,7 найдите медиану этого ряда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все числа складываешь и делишь на 11 т.к. всего чисел 11 то получаешь 12,8818. округляешь и получаешь ответ 12,9
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