На плоскости 4 прямые. Пусть х – количество точек их пересечения. Какое значение не может принимать х?

Геометрия
На плоскости 4 прямые. Пусть х – количество точек их пересечения. Какое значение не может принимать х?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одна из них будет лежать на другой, то x - будет любое натуральное число. Если нет - то X будет целое число в диапозоне от 0 до 6. 0 - если все они параллельны. Если 6, то тогда рассмотрим их: каждая прямая пересекает 3 остальных. Тогда первая будет иметь 3 точки пересечения, вторая - 2 (поскольку точка пересечения между первой и второй уже учтена в первой), третья - 1, а четвёртая - 0. В сумме даёт 6.
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