Турист ,двигаясь по горной дороге со скороростью 1,5км/ч прибыл в пункт назначения. Обратно он шёл уже по равнине со скоросью 5км/ч. На весь путь турист затратил 2,6ч. сколько часов затратил турист двигаясь по гороной дороге
Математика
Турист ,двигаясь по горной дороге со скороростью 1,5км/ч прибыл в пункт назначения. Обратно он шёл уже по равнине со скоросью 5км/ч. На весь путь турист затратил 2,6ч. сколько часов затратил турист двигаясь по гороной дороге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=расстояние в одну сторону 1) х:1,5+х:5=2,6(ч) х:15/10+х:5/1=2,6/10 Х*10/15+Х*1/5=2,3/5 х*(10/15+1/5)=13/5 х*13/15=13/5 х=13/5:13/15=13/5*15/13=3км 2) 3/1,5=2часа ответ: 2часа турист двигался по горной дороге.
Гость:
х - расстояние х/1,5=х/5+2,6 5х=1,5х+19,5 3,5х=19,5 х=19,5/3,5 х=6км -расстояние 6/1,5=4часа затратил турист двигаясь по гороной дороге
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