Турист ,двигаясь по горной дороге со скороростью 1,5км/ч прибыл в пункт назначения. Обратно он шёл уже по равнине со скоросью 5км/ч. На весь путь турист затратил 2,6ч. сколько часов затратил турист двигаясь по гороной дороге

Математика

Турист ,двигаясь по горной дороге со скороростью 1,5км/ч прибыл в пункт назначения. Обратно он шёл уже по равнине со скоросью 5км/ч. На весь путь турист затратил 2,6ч. сколько часов затратил турист двигаясь по гороной дороге

Автор: Гость