новичок. Нам дан треугольник АВС, угол А=45 градусов, АС=7 корней из 3, АВ= 10 см. Найти площадь треугольника. помогите пожалуйста

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Если я не ошибаюсь, то площадь треугольника равна умножению двух его сторон на синус угла между ними, значит S(треугольника)=AC*AB*sinA, из этого S(АВС)=(7 корней из 3)*10*(корень из двух/2) S(АВС)=35 корней из шести(сантиметров квадратных)