В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7 всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали.Сколько килограммов овощей привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7 всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали.Сколько килограммов овощей привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7х=2/7х+150 3\7х=150 х=350
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