В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7 всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали.Сколько килограммов овощей привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7 всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали.Сколько килограммов овощей привезли в магазин?

Автор: Гость