ОЧень срочно!!!!! Диогонали трапеции равны 6 см и 8см, а отрезок соединяющий середины его оснований равен 5 см. Найдите площадь трапеции. (Желательное полное решаение.) Спасибо.
Геометрия
ОЧень срочно!!!!! Диогонали трапеции равны 6 см и 8см, а отрезок соединяющий середины его оснований равен 5 см. Найдите площадь трапеции. (Желательное полное решаение.) Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула нахождения площади трапеции таким образом: 6+8=17:2=7 см 7*5=35 см^2
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