ОЧень срочно!!!!! Диогонали трапеции равны 6 см и 8см, а отрезок соединяющий середины его оснований равен 5 см. Найдите площадь трапеции. (Желательное полное решаение.) Спасибо.

Геометрия

ОЧень срочно!!!!! Диогонали трапеции равны 6 см и 8см, а отрезок соединяющий середины его оснований равен 5 см. Найдите площадь трапеции. (Желательное полное решаение.) Спасибо.

Автор: Гость