приведите примеры любви народа к государю и страху перед ним2 примера ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 

География
приведите примеры любви народа к государю и страху перед ним2 примера ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну например народ очень боялся Гитлера,так как он построил слишком жестокое тоталитарное государство,ввел слишком жестокую цензуру и так далее. Народ очень хорошо относился к таким правителям,как Александр1,Александр2,Александр3. эти три Александра вошли в летопись как положительные правители.  
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