приведите примеры любви народа к государю и страху перед ним2 примера ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 

Гость: Гость:

ну например народ очень боялся Гитлера,так как он построил слишком жестокое тоталитарное государство,ввел слишком жестокую цензуру и так далее. Народ очень хорошо относился к таким правителям,как Александр1,Александр2,Александр3. эти три Александра вошли в летопись как положительные правители.