какие из приведённых металлов: литий, кальций, железо, серебро, взаимодействуя с водой, образуют щелочи? Напишите уравнения возможных реакций.

Химия
какие из приведённых металлов: литий, кальций, железо, серебро, взаимодействуя с водой, образуют щелочи? Напишите уравнения возможных реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только Калий т.к. является щелочным металом. 2K+2HOH=2KOH +H2стрелочка вверх
Гость:
Литий и Кальций:) Литий щелочной метал, а Кальций-щелочноземельный, уравнения: 1)Li+H2O=LiOH,2)Ca+H2O=Ca(OH)2!:)
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