какой материк находиться сразу в трёх полушариях

Українська література
какой материк находиться сразу в трёх полушариях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если полушария :северное,южное,западное и восточное,то Америка.т.к она делится на Северную и Южную,простирается от Арктики до Антарктики
Гость:
  этот материк -Африка.его сразу пересикает нулевой меридиан и экватор.африка не находится в единственном полушарии-запазном.
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