плиз план зачетной работы на тему: есть ли у человека настоящий друг?

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Говорят, что у каждого человека должна быть хорошая работа, крепкая семья и настоящий друг, который всегда будет рядом. А еще бытует мнение, что семью завести проще, чем найти верного друга. Как бы там ни было, но дружба играет важную роль в жизни каждого современного человека. Вот к кому мы идем, чтобы поделиться секретами? А кому плачемся в жилетку, рассказываем о том, что недавно встретили любовь всей своей жизни и вообще потеряли голову? Другу. А каким должен быть настоящий друг? Попробуем в этом разобраться. Считается, что друзей может быть несколько, а вот верный друг только один. Ведь и правда, не пойдешь же ты рассказывать сокровенное близкому знакомому, который вроде как друг, а вроде и нет. Чтобы найти верного друга, придется попотеть. Хотя, можно ли его найти. Тут, как везение в казино: либо оно есть, либо его нет. Чаще всего верных настоящих друзей мы встречаем в глубоком детстве, идем вместе с ними в школу, радуемся каждому событию, а став взрослыми, продолжаем поддерживать отношения, оставаясь самыми близким людьми на планете. Но это не значит, что настоящую дружбу нельзя встретить во взрослой жизни. Дружбе, как и любви, все возрасты покорны. Просто хочется сказать, что верный друг не упадет вам на голову. Понадобятся многие годы, чтобы он смог получить статус настоящего.