на примере правила Бертолле напишите уравнения реакций: для муравьиной кислоты и для серной кислоты :)
Химия
на примере правила Бертолле напишите уравнения реакций: для муравьиной кислоты и для серной кислоты :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реакция ионного обмена при условии выпадения осадка, выделение газа или образование воды HCOOH+C2H5OH=HCOOC2H5+H2O Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4 + 2H2O
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