в равнобедренном треугольнике авс ,длинна ав равна корень из 2,угол при основание равен 30 градусам,найти периметр треугольника?

Геометрия
в равнобедренном треугольнике авс ,длинна ав равна корень из 2,угол при основание равен 30 градусам,найти периметр треугольника?
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