просклонять 68 книг и 279 суток чсла тоже склонять

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И.п. Шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Р.п. Шестидесяти восьми книг, двухсот семидесяти девяти суток Д.п. Шестидесяти восьми книгам, двумстам семидесяти девяти суткам В.п. Шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Т.п. Шестьюдесятью восемью книгами, двумястами семьюдесятью девятью сутками П.п. О шестидесяти восьми книгах, о двухстах семидесяти девяти сутках