При нитровании 0,5 моль фенола было получено 100 г. тринитрофенола.Определите пожалуйста практический выход (в %)от теоритически возможного=)

Химия

При нитровании 0,5 моль фенола было получено 100 г. тринитрофенола.Определите пожалуйста практический выход (в %)от теоритически возможного=)

Автор: Гость