При нитровании 0,5 моль фенола было получено 100 г. тринитрофенола.Определите пожалуйста практический выход (в %)от теоритически возможного=)
Химия
При нитровании 0,5 моль фенола было получено 100 г. тринитрофенола.Определите пожалуйста практический выход (в %)от теоритически возможного=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C_6H_5OH+3HNO3=C_6H_2OH(NO_2)_3+3H_2O[/latex] n(C6H5OH)=n(C6H2OH(NO2)3)=0.5моль m(C6H2OH(NO2)3)=0.5*229=114.5г(практический) W=100/114.5*100%=87.34%
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