в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.
Алгебра
в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лепестков жасмина в смеси 2/9, значит 2/9*100%=22%
Гость:
9 частей это 100 % 2 части это х % Ищем х = 2 умножить на 100%, потом разделить всё на 9 Получится 200 : 9 = 22,22. Это примерно 23 %
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