в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.

Алгебра

в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.

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