в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.

Алгебра
в ароматизированный чай входят листики чая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляют лепестки жасмина? ответ округлите до целых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лепестков жасмина в смеси 2/9, значит 2/9*100%=22%
Гость:
9 частей это 100 % 2 части это  х % Ищем х =  2 умножить на 100%, потом разделить всё на 9 Получится  200 : 9 = 22,22.   Это примерно 23 %
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