(8х+1)(2х-3)-1=(4х-2)² х⁴-26х²+25=0 4х³-х²=0 (х²-5)²-3(х²-5)-4=0

Гость: Гость:

1) 16х² - 24х + 2х - 3 - 1= 16х²- 16х +4 - 6х = -8 х=4/3 2) х²=а биквадратное уравнение а²-26а +25 =0 Д=576=24² а= (26-24)/2=1 а= (26+24)/2= 25 х²=1 и х²=25 х=1 х=-1 х=5 х=-5 3)х²·(4х-1)=0 х=0 и 4х-1=0 4х=1 х=1/4 4)пусть (х²-5) это будет а, тогда а²-3а-4=0 Д=25 а=4 и а = -1 х²-5=4 и х²-5=-1 х²=9 и х²=4, тогда х=3 х=-3 х=2 и х=-2