Мальчиков на 32 больше чем девочек. Девочек 7/15 общего количества детей.Сколько всего детей?

Гость: Гость:

Пусть количество мальчиков в классе-Х, а количество девушек- У.Создадим систему уравнений: 1)Х-У=32 2)7/15(Х+У)=У; 1)Х-У=32 1)Выразим из первого: Х=32+У 2) 7/15Х+ 7/15У=У; 2) 7/15Х - 8/15У=0; Подставим во второе: 7/15 (32+У)- 8/15У=0 ; 224/15+ 7/15У - 8/15У=0; 224/15 = 1/15У . Умножим обе части на 15, в рузультате: У=224- количество девушек; Х=У+32=224+32=256- количество мальчиков Количество всех детей- Х+У=256+224=480 детей