  Расскажите о том, как появилась Монгольская держава. Если ли общее в причинах и процессе появления монгольского и русского государств?

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Монгольская империя (монг. Монголын эзэнт гүрэн; среднемонг. Yeke Mongγol ulus — Великое Монгольское государство, монг. Их Монгол улс) — государство, сложившееся в XIII веке в результате завоеваний Чингис-хана и его преемников и включавшее в себя самую большую в мировой истории смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии (площадь ок. 24 000 000 квадратных километров[1][2]). Столицей государства стал Каракорум. В период расцвета включало обширные территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной Европы,Ближнего Востока, Китая и Тибета. Во второй половине XIII века начался распад империи на улусы, во главе которых стояли чингизиды. Крупнейшими осколками Великой Монголии стали империя Юань, Улус Джучи (Золотая Орда), государство Хулагуидов и Чагатайский улус. Великий хан Хубилай, принявший (1271) титул императора Юань и перенёсший столицу в Ханбалык, претендовал на главенство над всеми улусами. К началу XIV века было восстановлено формальное единство империи в виде федерации независимых государств. В последней четверти XIV века Монгольская империя перестала существовать[3].