Напишите уравнения реакций по следующей схеме:Br2-- больше HBr-- больше AgBr.
Химия
Напишите уравнения реакций по следующей схеме:Br2-- больше HBr-- больше AgBr.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Br2+H2O=HBr+H2O 2)HBr+Ag=AgBr+H2
Гость:
1) Br2 + H2 = 2HBr 2) HBr + AgNO3 = HNO3 + AgCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте массу нитрата натрия (NaNO3), необходимого для приготовления 150 мл 20% раствора (p = 1,143г/см3)
Физика
Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиу...
Қазақ тiлi
Химия
при обработке 10г сплава Mg и AL раствором щелочи выделилось 8.1л газа(н.у.) вычислить массовую долю Мg в сплаве