Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиусом 6400 км

Физика

Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиусом 6400 км

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