Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиусом 6400 км
Физика
Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиусом 6400 км
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: Напряженность поля заряженной сферы: q Е= , 4πε 0 R 2 откуда q = 4πε0R2E. q = 130·4·3,14·8,85·10–12 ·6,42·1012 Кл = 5,92·105 Кл.
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