Допоможіть будь ласка написати розповідь на тему: "Подорож визначними місцями України"
Қазақ тiлi
Допоможіть будь ласка написати розповідь на тему: "Подорож визначними місцями України"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
відкрийте сторінку "Визначні місця(вулиці,пам"ятники), далі вгорі побачите: екскурсії заміські,екскурсії для школярів.там знайдете готові описи визначних місць. Можна взяти матеріал про Софію Київську,парк в м. Умань, заповідник Асканія Нова,музеї Києва.(Це може бути вигадана подорож автобусом,екскурсія з класом чи з батьками).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при обработке 10г сплава Mg и AL раствором щелочи выделилось 8.1л газа(н.у.) вычислить массовую долю Мg в сплаве
Физика
электрическая печь для плавки метала потребляет ток 800 А при напряжении 60 В.Сколько теплоты выделяется в печи за 1 минуту?
Физика
Определите количество теплоты выделяемое в проводнике током за 1,5 минут , если сила тока в цепи равна 5 А , а напряжение на концах проводника 220 В.
Алгебра