Допоможіть будь ласка написати розповідь на тему: "Подорож визначними місцями України"  

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Допоможіть будь ласка написати розповідь на тему: "Подорож визначними місцями України"  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
відкрийте сторінку "Визначні місця(вулиці,пам"ятники), далі вгорі побачите: екскурсії заміські,екскурсії для школярів.там знайдете готові описи визначних місць. Можна взяти матеріал про Софію Київську,парк в м. Умань, заповідник Асканія Нова,музеї Києва.(Це може бути вигадана подорож автобусом,екскурсія з класом чи з батьками).
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