1. Найдите тридцать второй член арифметической прогрессии. (An), если a1 = 65 и d = -2
Алгебра
1. Найдите тридцать второй член арифметической прогрессии. (An), если a1 = 65 и d = -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а₁=65 d=-2 a₃₂=a₁+(n-1)d a₃₂=65+(32-1)*(-2) a₃₂=3
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