Длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины. Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20% ,то периметр уменьшился на 3,2 см.Найдите первоначальную ширину прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины. Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20% ,то периметр уменьшился на 3,2 см.Найдите первоначальную ширину прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина равна x, тогда длина равна 1,4x новая длина = 1,4x-1,4x*0,2=1,4x*0,8=1,12x новая ширина = x+0,2x=1,2x старый периметр = 2*(x+1,4x)=4,8x новый периметр = 2*(1.12x+1.2x)=4.64x тогда 4.8x-4.64x=3,2 0,16x=3,2 => x=20 - первоначальная ширина прямоугольника
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