Длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины. Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20% ,то периметр уменьшился на 3,2 см.Найдите первоначальную ширину прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины. Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20% ,то периметр уменьшился на 3,2 см.Найдите первоначальную ширину прямоугольника.

Автор: Гость