Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равн 220 кН. Найти мощность двигателей самолета в этом режиме полета

Физика

Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равн 220 кН. Найти мощность двигателей самолета в этом режиме полета

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