Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равн 220 кН. Найти мощность двигателей самолета в этом режиме полета
Физика
Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равн 220 кН. Найти мощность двигателей самолета в этом режиме полета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = F*d P = A/t = F*d/t = F*v = 220000*(2340/3.6) = 143 МВт Помножь 220 кН на скорость самолета в метрах в секунду (650), получишь мощность 143 МВт
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