Отцу 32 года, одному из его сыновей 8 лет, а втором 6. Через сколько лет возраст отца будет равен сумме лет двух его сыновей?
Математика
Отцу 32 года, одному из его сыновей 8 лет, а втором 6. Через сколько лет возраст отца будет равен сумме лет двух его сыновей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 18 лет 8+18=26 6+18=24 26+24=50 - в суме детям 32+18=50 - будет отцу
Гость:
32-(8+6)=18 Через 18 лет возраст отца будет равен сумме лет двух его сыновей Проверим: 8+18=26 лет - старшему сыну через 18 лет 6+18=24 лет- младшему сыну через 18 лет 32+18=50 лет- отцу через 18 лет 26+24=50 50=50
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