Отцу 32 года, одному из его сыновей 8 лет, а втором 6. Через сколько лет возраст отца будет равен сумме лет двух его сыновей?

Гость: Гость:

32-(8+6)=18 Через 18 лет возраст отца будет равен сумме лет двух его сыновей Проверим: 8+18=26 лет - старшему сыну через 18 лет 6+18=24 лет- младшему сыну через 18 лет 32+18=50 лет- отцу через 18 лет 26+24=50 50=50