Золото 585 пробы содержит 41,5% меди.сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы,имеющие массу 2,8 г.
Химия
Золото 585 пробы содержит 41,5% меди.сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы,имеющие массу 2,8 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-41,5=58,5 100г ------------ 58,5г 2,8----------------хг х=2,8*58,5/100=1,64г
Гость:
золото 585 пробы содержит 41,5% меди, а значит все остальное, то есть(100%-41,5%)- чистое золото, то есть чистое золото -58.5% если кольцо весит 2,8г, то золота в нем- 2,8 умножить на 0,585(массовая доля чистого золота) масса чистого золота в кольце- 1,638(г)
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