вася вырезал из бумаги 10 прямоугольников следующих размеров:1*1,1*2,1*3,1*4,1*5,1*6,1*7,1*8,1*9,1*10. Можно ли составить из них квадрат?(использовать необходимо все прямоугольники и без наложений
Математика
вася вырезал из бумаги 10 прямоугольников следующих размеров:1*1,1*2,1*3,1*4,1*5,1*6,1*7,1*8,1*9,1*10. Можно ли составить из них квадрат?(использовать необходимо все прямоугольники и без наложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь каждого квадрата: 1х1=1(кв.см), !х2=2,..........,1х10=!0(кв.см) Сумма площадей: (1+9)+(2+8) +(3+7)+(4+6) +5 + 10 = 55 (кв.см) у квадрата все стороны равны площадь квадрата = произведению двух сторон,равных чисел и они должны быть в задаче ЦЕЛЫМИ, а такими могут быть :7 х 7 + 6, ( 6-остаток) Ответ:квадрат составить нельзя
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