Ширина тротуара 3 м, а ширина проезжей части улицы в 9 раз больше. объясни что означают эти выражения: 3умножить на 9, 3 умножить на 2, 3*9+3*2.

Гость: Гость:

если по условию ширина проезжей части в 9 раз больше 9 х 3 ширина проезжей части т.к.тротуар обычно по обеим сторонам дороги,то 3 х 2 ширина тротуара с двух сторон 3х9+3х2 ширина дороги и тротуаров вместе