Ширина тротуара 3 м, а ширина проезжей части улицы в 9 раз больше. объясни что означают эти выражения: 3умножить на 9, 3 умножить на 2, 3*9+3*2.
Математика
Ширина тротуара 3 м, а ширина проезжей части улицы в 9 раз больше. объясни что означают эти выражения: 3умножить на 9, 3 умножить на 2, 3*9+3*2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 х 9 - ширина проез. части 2) 3 х 2 - ширина двух тротуаров по обеим сторонам улицы 3) 3 х 9 + 3 х 2 - ширина улицы с двумя тротуарами Спок.ночи!
Гость:
если по условию ширина проезжей части в 9 раз больше 9 х 3 ширина проезжей части т.к.тротуар обычно по обеим сторонам дороги,то 3 х 2 ширина тротуара с двух сторон 3х9+3х2 ширина дороги и тротуаров вместе
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