Масса 2-х коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5-ти коробок конфет и масса 3-х пачек орехов равна 2,15 кг. Найдите массу коробки конфет; Найдите массу пачки печенья?
Математика
Масса 2-х коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5-ти коробок конфет и масса 3-х пачек орехов равна 2,15 кг. Найдите массу коробки конфет; Найдите массу пачки печенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса 2-х коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5-ти коробок конфет и масса 3-х пачек орехов равна 2,15 кг. Найдите массу коробки конфет; Найдите массу пачки печенья? (???), может все таки орехов? Примем А, кг - масса одной коробки конфет; В, кг - масса одной пачки орехов Тогда 2*А+2*В=1,1 5*А+3*В=2,15 А+В=1,1/2=0,55 А=0,55-В 5*(0,55-В)+3*В=2,15 2,75-5*В+3*В=2,15 2,75-2,15=5*В-3*В 2*В=0,6 В=0,3 кг А=0,55-0,3=0,25 кг Проверим 2*0,25+2*0,3=1,1 ---> 1,1=1,1 5*0,25+3*0,3=2,15 ---> 1,25+0,9=2,15 ---> 2,15=2,15 Ответ: масса одной коробки конфет = 0,25 кг, масса одной пачки орехов = 0,3 кг.
Гость:
х - масса коробки конфет у - масса пачки орехов 2х+2у=1,1 5х+3у=2,15 х+у=0,55 у=0,55-х 5х+3(0,55-х)=2,15 5х+1,65-3х=2,15 2х=0,5 х=0,25кг - масса коробки конфет у=0,55-0,25=0,3кг - масса пачки орехов А при чем здесь печенье?????????????????????
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