У древнегреческого математика Пифагора спросили :"Сколько у вас учеников?" Он ответил:"Половина моих учеников изучает математику ,четверть-природоведение ,одна седьмая проводят время в раздумьях,а 3 оставшихся являются девочкам...
Математика
У древнегреческого математика Пифагора спросили :"Сколько у вас учеников?" Он ответил:"Половина моих учеников изучает математику ,четверть-природоведение ,одна седьмая проводят время в раздумьях,а 3 оставшихся являются девочками".Сколько учеников было у Пифагора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть было x- учеников тогда x/2 +x/4 +x/7 +3 =x (14x+7x+4x+28*3)/28=x 25x+84=28x 3x=84 x=28- учеников
Гость:
1-1/2-1/4-1/7=1-14/28-7/28-4/28=3/28 - это 3 ученика 3/28 - 3 1 - х х=1*3*28/3=28 - всего учеников
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