У древнегреческого математика Пифагора спросили :"Сколько у вас учеников?" Он ответил:"Половина моих учеников изучает математику ,четверть-природоведение ,одна седьмая проводят время в раздумьях,а 3 оставшихся являются девочкам...

Математика

У древнегреческого математика Пифагора спросили :"Сколько у вас учеников?" Он ответил:"Половина моих учеников изучает математику ,четверть-природоведение ,одна седьмая проводят время в раздумьях,а 3 оставшихся являются девочками".Сколько учеников было у Пифагора?

Автор: Гость